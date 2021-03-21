Son dakika spor haberi: Spor yazarları Trabzonspor-Ankaragücü maçını değerlendirdi

Bir de ikinci yarı ikisi de aynı anda yorulunca daha geriye yaslanmada ön alandaki oyuncuların topu tutamaması ve ilk yarıdaki gibi ön alan baskısını istenilen seviyede yapamaması da en büyük etkenlerden biriydi. Bunun başlıca nedenleri Trabzonspor'un top kazanma süresi şu anki görüntüsüyle iyi olmaması çok çabuk topu kazanamadıkları gibi şiddetli koşularda da özellikle tekrarlı dripling kalitesinin de oyun içinde düşüşle beraber topu rakibe bırakırken, takım savunmasındaki zaafiyetlerde Ankaragücü'nün pozisyona girmesine neden oldu. Burada da Uğurcan'ın gününde oluşu 3-1'den sonra dönmeye çalışan Ankaragücü'nün yaptığı ataklarda çok başarılı kurtarışlar yaptı ve takımını o krize girmemesi için yerinde kurtarışlarla gecenin başarılı isimlerinden biriydi.

Trabzonspor'da her zamanki gibi iki bekin performansları yetersiz. Bu da ister istemez hücumdaki oyuncu anlamındaki sayısal üstünlüğü de yakalayamamasındaki en büyük sorunlardan biri. Bordo-mavililerin her iki devrede ortaya koyduğu bu 'farklı' görüntünün en büyük nedeni takım oyununu ve birlikteliğini zaman zaman en iyi şekilde uygulayıp, zaman zaman da bu organizasyonda sıkıntı yaşıyorlar.