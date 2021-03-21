Son dakika spor haberi: Spor yazarları Trabzonspor-Ankaragücü maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL - FARKLI!
Trabzonspor, Avcı geldikten sonra ön alan baskısını zaman zaman denese de birlikte organize olamadıklarından alanları doğru kapatıp, agresif ve rakibine çok baskılı savunma şeklini doğru yapmadığından genel olarak bu pres anlayışında başarılı olamamışlardı. Son haftaların formda takımı Ankaragücü karşısında özellikle bu ön alan baskısını Djaniny, Ekuban ve Nwakaeme ile topun kaptırıldığı yerde şok presi rakibinin yüzünü dönmesine izin vermeden çok iyi uyguladılar.
Edgar ile Hugo da alan daraltınca, orta saha da daralınca rakibin pas bağlantılarında doğru bir şekilde kesince geriye fazla koşan değil önde daha fazla kalan, atak sürekliliği fazla olan bordo-mavililer adına bir oyun ortaya çıktı. Topu kazanma süresi de kısalınca buna takım coşkusu, birlikteliği de eklenince Trabzonspor, özellikle ilk yarının ciddi bir bölümünde sahada ciddi, dominant bir oyun ortaya çıktı.
Atılan gollerden daha fazla da pozisyon ürettiler. İkinci devreyi yalnız skoru koruma telaşına düşüp, daha geriye yaslanmasını ve oyun içindeki tempoyu düşürüp, az oksijenli oyuna (aktif dinlenme) geçmesine de bağlanmaz. Bu oyun gelgitinde saha içi dizilişi 4-3-3 gibi başlayan bordo-mavililerin Yunus ve Bakasetas'ın iki 8 numara olarak iki yönlü oyunu oynayabilecek profilleri olmayışından Yunus'un da transferinden önce sezon içi maç trafiği eksik olduğundan hem ilk yarıda hem ikinci yarıda genel performansı iyi değildi.