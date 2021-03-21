Oyunda bile kolay olmuyor

Abdullah Avcı, “Futbolumuzu geliştirmeye çalışıyoruz. Bugün playstation oynasan bile bu oyunu kolayca iyileştiremiyorsun” dedi. Uğurcan’ı özel olarak övdü
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 22:03Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 06:50
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, güzel bir mücadele sonrası galip geldiklerini söyledi. Usta hoca "Önce Galatasaray'ın mağlup olması, ardından Beşiktaş-F.Bahçe derbisi... İlk 4'te nereyi zorlayabiliriz, bunu düşünüyoruz" dedi. Oyunlarını geliştirmeye çalıştıklarının altını çizen Avcı, "Bugün playstation oynasan bile bu oyunu kolayca iyileştiremiyorsun" ifadelerini kullandı. Bordo-mavili çalıştırıcı, kaleci Uğurcan'a da ayrı bir parantez açarak "Ligin iyi ve çıkış yapan takımlarından bir tanesi Ankaragücü, geriye düşünce pozisyon da çıkarttılar. Uğurcan çok önemli kurtarışlarda devreye girdi" dedi.