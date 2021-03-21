Haberler Trabzonspor Oyunda bile kolay olmuyor

Oyunda bile kolay olmuyor

Abdullah Avcı, “Futbolumuzu geliştirmeye çalışıyoruz. Bugün playstation oynasan bile bu oyunu kolayca iyileştiremiyorsun” dedi. Uğurcan’ı özel olarak övdü

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 22:03 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 06:50
Oyunda bile kolay olmuyor
Teknik Direktörü Abdullah Avcı, güzel bir mücadele sonrası galip geldiklerini söyledi. Usta hoca "Önce 'ın mağlup olması, ardından -F.Bahçe derbisi... İlk 4'te nereyi zorlayabiliriz, bunu düşünüyoruz" dedi. Oyunlarını geliştirmeye çalıştıklarının altını çizen Avcı, "Bugün playstation oynasan bile bu oyunu kolayca iyileştiremiyorsun" ifadelerini kullandı. Bordo-mavili çalıştırıcı, kaleci Uğurcan'a da ayrı bir parantez açarak "Ligin iyi ve çıkış yapan takımlarından bir tanesi , geriye düşünce pozisyon da çıkarttılar. Uğurcan çok önemli kurtarışlarda devreye girdi" dedi.
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