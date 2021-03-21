Trabzonspor'dan Halil Akbunar için flaş transfer girişimi! Yeni teklif...

Trabzonspor'da Halil Akbunar gündemdeki yerini koruyor. Nwakaeme ve Ekuban'a alternatif bir kanat oyuncusu almayı planlayan bordo-mavili ekip, devre arasında başarılı futbolcu için Göztepe'nin kapısını çalmış ancak İzmir ekibini ikna edememişti. Daha önce Guilherme ve Diabate'nin transferlerinde Göztepe'ye kolaylık sağlayan Trabzonspor yönetimi, Halil için cazip bir teklif paketi hazırladı. Buna göre kiralık oynayan Diabate'nin bonservisi verilecek. Ayrıca 1 milyon Euro da para önerilecek. Etkili performansıyla milli takıma yükselmeyi başaran Halil'in 1 yıllık sözleşmesi kalırken Göztepe'nin bedelsiz ayrılmaması için transfere bu kez onay verebileceği belirtiliyor.

Sağ kanatta forma giyen 1.70 boyundaki Akbunar, ihtiyaç halinde sol kanat ve sol bekte de oynayabiliyor. Göztepe'nin Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynayan, futbolunu her geçen gün geliştiren Halil, sarı-kırmızılı formayla 296 maça çıktı, 46 gol atıp, 50 de asist yaptı.