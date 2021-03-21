3 yıl sonra yazdı

Edgar Ie son golünü 28 Ocak 2018’de atmıştı. Trabzonspor’un stoperi 3 yıl sonra Ankaragücü’nü avlayarak gol sevinci yaşadı.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 22:14Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 06:50
TRABZONSPOR'UN stoperi Edgar İe, Ankaragücü karşısında başarılı bir oyun sergiledi. İkinci devre akın akın gelen Başkent ekibi atakları karşısında Uğurcan Çakır ile birlikte ayakta kalan başarılı stoper, mücadelenin sonunda duran topta ileri çıktı. Yusuf Sarı'nın şutunu sarı-lacivertli ekibin kalecisi Korcan elinden kaçırdı. Edgar meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı. Böylece uzun süren gol hasretine son noktayı koymuş oldu. Edgar son golünü Lille formasıyla 28 Ocak 2018'de Strasbourg ağlarına yollamıştı. 3 yıl sonra gol sevinci yaşadı. Maç sonunda takım arkadaşları onu tebrik etti.