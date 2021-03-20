Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan zirve yorumu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ankaragücü maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

"Erhan Önal'a ve Bülent Yavuz'a başsağlığı diliyorum. Ankaragücü, son 3 haftada Hikmet Karamanla birlikte çıkış yakaladı. Bizim açımızdan da tekrar bir ivmelenme yakalamak istiyoruz. Pandemi döneminde sakatlık ve hastalıkların olduğu süreçte dalgalanmaların olması normal.

Son 10 hafta kalmışken Trabzonspor her zaman kazanmak isteyecektir. Bizim için tekrar ivme kazanmak için önemli bir maç. Bugün saha içinde hem aklımızı hem de duygumuzu ortaya koymak istiyoruz.

ZİRVE AÇIKLAMASI

Herkes rakip baktığımızda. Bir adım daha yaklaşabiliriz. Çok zor ve meşakkatli bir yoldan geldi Trabzonspor. Elimizde bir fırsat var ve bu fırsatı lehimize çevirmek istiyoruz. "