Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fraport TAV Antalyaspor'a 2-0'lık skorla elenen Aytemiz Alanyaspor, rotasını lige çevirdi. Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor yarın saat 13.30'da İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak maçın hakemliğini Koray Gençerler yapacak. Ligde son haftalarda inişli çıkışlı bir performans sergileyen Alanyaspor son 10 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, 18 puan topladı ve ligde 31'inci haftaya 49 puanla 5'inci sırada girdi. Ligde uzun süre en az gol yiyen ve en çok gol atan takımlardan biri olarak devam eden turuncu yeşilli takım son 10 haftada 18 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 11 gol gördü. 30 hafta boyunca toplam 48 gol atan ve kalesinde 28 gol gören Alanyaspor, bu sonuçlarla son haftalarda kalesini gole kapatamadı.

MUTLAKA BİR TARAF KAZANDI

Süper Lig'de bugüne dek Alanyaspor ve Konyaspor 9 kez karşılaşırken, bu maçlardan Akdeniz temsilcisi 5, Konyaspor ise 4 kez galip geldi. İki rakip arasında oynanan Süper Lig maçlarının hiçbiri beraberlikle sonuçlanmadı. Bir diğer ilginç istatistik ise her iki takım da bugüne dek oynanan lig maçlarında toplam 16 kez gol sevinci yaşadı. İki takım arasında oynanan maçlarda en çok alınan sonuç 3-2 olurken, en gollü karşılaşma 4-2'lik Konyaspor'un galibiyeti oldu. Ligin bu sezon ilk yarısında Alanya'da oynanan maçı ise Khouma Babacar'ın tek golüyle Alanyaspor 1-0 kazandı. Öte yandan Akdeniz temsilcisi son 3 maçtır rakibine mağlup olmuyor. Konyaspor, Alanyaspor'u en son 2018-2019 sezonunda 4-2'lik skorla mağlup etti.

3 ÖNEMLİ İSİM KADRODA YOK

Aytemiz Alanyaspor yarın oynanacak Konyaspor maçına 3 önemli isimden yoksun olarak çıkacak. Sağ kanatta hem Efecan Karaca hem Damian Kadzior sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak. Onların dışında takımın en golcü isimlerinden Khouma Babacar da sakat olduğu için kadroda yer almayan futbolculardan. Bu 3 oyuncu dışında sakat cezalı oyuncusu bulunmayan Alanyaspor'da Efecan Karaca, Adam Bareiro, François Moubandje, Ceyhun Gülselam ve Georgios Tzavellas sarı kart sınırındaki oyuncular. Milli araya 3 puan alarak girmek isteyen Alanyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak bugün kara yoluyla Konya'ya doğru hareket ediyor.

MUHTEMEL KARDO

Alanyaspor'un Konyaspor maçı muhtemel 11'i şöyle; Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Berkan, Siopis, Tayfur, Salih, Davidson, Mustafa Pektemek

SAKAT: Efecan Karaca, Damian Kadzior, Khouma Babacar

CEZALI: Yok