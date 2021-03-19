Haberler Trabzonspor Uğurcan Çakır kuyruğu

kuyruğu

’in en değerli oyuncusu olan Çakır’ı izlemek için birçok kulüp sırada bekliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 21:17 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 06:50
Uğurcan Çakır kuyruğu

'da kaleci , transferde gözdeliğini koruyor. Sezon sonunu beklemek istemeyen birçok kulübün başarılı file bekçisini izlemek için talepleri devam ediyor. Ancak pandemi koşulları nedeniyle izleme taleplerinin bir kez daha ileri bir tarihe bırakılması bekleniyor. , ve 'dan takımların peşinde olduğu açıklanan oyuncu yeni piyasa değerlerine göre de 16 milyon euro'luk değeriyle 'de oynayan en değerli oyuncu olmayı başardı. 'ın yeni menajerlik firmasının gelen taleplere tek tek cevap verdiği ve önümüzdeki günlerde kendisiyle ilgilenen kulüplerin daha somut görüşmeler talep edebileceği öğrenildi.

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