Mesaiye devam

Fırtına, Ankaragücü ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idmanda teknik ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 çalışması ve sınırlı alan oyunları ardından da çift kale maç gerçekleştirildi. Bordo-mavililer bugün son çalışmasını yapıp kampa girecek.

BERAT HAZIR EDGAR BELİRSİZ

Önceki gün takımdan ayrı çalıştığı bildirilen Edgar Ie yine ayrı program uyguladı. Portekizli oyuncunun, Ankaragücü karşısında forma giyip giymeyeceği bugün belli olacak. Edgar, Trabzonspor'da bu sezon 31 kezle en fazla forma giyen futbolcu. Sakatlığı geçen Berat Özdemir ise dün de takımla çalıştı. Genç oyuncu görev verilmesi halinde yarın sahada yerini alacak.