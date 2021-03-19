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Koita için can atıyor

Fırtına’nın gündemindeki ’nın yıldızı Koita ’a gelmek için fedakarlık yapmaya hazır.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 21:31 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 06:50
Koita Trabzonspor için can atıyor

Gelecek sezonun transfer planlamasını yapan , Koita ile ilgili girişimlerini sürdürüyor. 'nın yeni teklifini kabul etmeyen 30 yaşındaki forvet, Trabzonspor ile anlaşmak üzere… Sözleşmesi bitecek olan Gineli santrforun, devinin kurmaylarına, "Bordo-mavili takımda oynaması tabii ki isterim" diyerek yeşil ışığı yaktığı belirtiliyor. Koita'yı 'nın özellikle istediği belirtiliyor.

YENİ HÜCUM PLANI

Son iki maçta sadece 1 gol atabilen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, gol yollarında daha etkili olunması için harekete geçti. Tecrübeli hoca idmanlarda hücuma yönelik yeni formüller üzerinde duruyor.

YUNUS ZİNCİRİ KIRACAK

'dan devre arasında gelen henüz golle tanışamazken, şanssızlığını karşısında kırmak istiyor. Gurbetçi futbolcu ligde şu ana kadar 8 maçta 214 dakika süre aldı. Gol ve asisti yok.

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