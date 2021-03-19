Koita Trabzonspor için can atıyor

Gelecek sezonun transfer planlamasını yapan Trabzonspor, Koita ile ilgili girişimlerini sürdürüyor. Kasımpaşa'nın yeni teklifini kabul etmeyen 30 yaşındaki forvet, Trabzonspor ile anlaşmak üzere… Sözleşmesi bitecek olan Gineli santrforun, Karadeniz devinin kurmaylarına, "Bordo-mavili takımda oynaması tabii ki isterim" diyerek yeşil ışığı yaktığı belirtiliyor. Koita'yı Abdullah Avcı'nın özellikle istediği belirtiliyor.

YENİ HÜCUM PLANI

Son iki maçta sadece 1 gol atabilen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, gol yollarında daha etkili olunması için harekete geçti. Tecrübeli hoca idmanlarda hücuma yönelik yeni formüller üzerinde duruyor.

YUNUS ZİNCİRİ KIRACAK



Wolfsburg'dan devre arasında gelen Yunus Mallı henüz golle tanışamazken, şanssızlığını Ankaragücü karşısında kırmak istiyor. Gurbetçi futbolcu ligde şu ana kadar 8 maçta 214 dakika süre aldı. Gol ve asisti yok.