Uğurcan yine zirvede
Süper Lig’de oyuncuların değerleri güncelledi. Transfermarkt verilerine göre ilk iki sırayı ise kaleciler aldı. Trabzonspor’un kalecisi takım kaptanı Uğurcan Çakır 14 milyon euro olan değerini 16 milyon euro’ya (142 milyon 809 bin TL) yükselterek ilk ilk sırayı alırken, onu Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır 13 milyon 500 bin euro ile (120 milyon 495 bin TL) takip etti.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 23:38 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 06:50