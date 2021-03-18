Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Koita çalımı!

Transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor 'un devre arasında kadrosuna katmak istediği ancak kulübüyle anlaşamadığı Koita için sezon sonunu beklediği ileri sürüldü.

Kasımpaşa'da beşinci sezonunu geçiren 30 yaşındaki forvet, devre arasında sözleşme uzatmadığı için kadro dışı bırakılmış ancak geçen hafta affedilmişti.