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Son dakika haberleri | 'dan 'a çalımı!

ekiplerinden , gelecek sezon için çalışmalara şimdiden başladı. Forvet hattını güçlendirmeyi hedefleyen , sezon başından beri 'ın da gündeminde olan Kasımpaşalı için harekete geçti. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 23:22 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 06:50
Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Koita çalımı!

Transfer çalışmalarına başlayan 'un devre arasında kadrosuna katmak istediği ancak kulübüyle anlaşamadığı için sezon sonunu beklediği ileri sürüldü.

Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Koita çalımı!

'da beşinci sezonunu geçiren 30 yaşındaki forvet, devre arasında sözleşme uzatmadığı için kadro dışı bırakılmış ancak geçen hafta affedilmişti.

Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Koita çalımı!

Sezon sonuna kadar İstanbul ekibinin formasını giyecek olan tecrübeli golcü, yeni sözleşme önerisine yine sıcak bakmıyor.

Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Koita çalımı!

'nın 'nın teklifini kabul etmemesinin altında ise ile devre arasında yaptığı görüşmenin yattığı belirtildi.

Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Koita çalımı!

Gine asıllı Fransız forvetin bordo-mavili kulüp yetkililerine, "Bonservisimi elime aldığımda daha rahat konuşuruz. Ama 'a gelmeyi çok isterim" dediği iddia edildi.

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