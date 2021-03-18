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Son dakika spor haberleri: 'da listeyi verdi! 5 mevkiye transfer

'de üst üste oynadığı ve maçlarında 5 puan kaybeden 'da gelecek sezonun planlaması başladı. Teknik direktör 'nın, transfer listesini yönetime sunduğu ve sol bek, sağ bek, , kanat ve santrfor olmak üzere 5 mevkiye takviye yapılmasını istediği öğrenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 13:04
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Abdullah Avcı listeyi verdi! 5 mevkiye transfer

yenilgisi ve beraberliklerinin ardından şampiyonluk yarışına havlu atan 'da, gelecek sezonun kadro planlaması şimdiden başladı. Gelecek sezonun planları üzerinde çalışmalara ağırlık veren teknik direktör 'nın, yapılacak transferler konusunda futbolcu izleme komitesiyle her gün görüştüğü öğrenildi. Deneyimli teknik adamın, özellikle ile hergün en az 1-2 saat bir araya gelip konuşmalar yaptığı belirtiliyor.

SOL BEK, 8 NUMARA VE SANTRFORA AS OYUNCU İSTİYOR

'nin haberine göre; Avcı ile Derelioğlu; sağ bek, sol bek, , kanat ve santrfor mevkileri üzerinde sürekli olarak görüş alışverişinde bulunuyor. Avcı sol bek, 8 numara ve santrfora birinci oyuncu istiyor. Sağ bek ve kanada ise rotasyon oyuncusu bakıyor. Avcı'nın her toplantıda Derelioğlu'na söylediği ise, "rekabetçi bir kadro kurmamız gerek" sözleri oluyor.

Altyapıdan gelen oyuncuların çok yetenekli olduğunu sürekli anlatan Avcı'nın, "ancak tecrübeli oyuncu eksiği yüzünden as takımda forma giyenler kendilerini zorlanmış hissetmiyor" diyerek uyarılarda bulunuyor.

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