Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Abdullah Avcı listeyi verdi! 5 mevkiye transfer

Alanyaspor yenilgisi ve BB Erzurumspor beraberliklerinin ardından şampiyonluk yarışına havlu atan Trabzonspor'da, gelecek sezonun kadro planlaması şimdiden başladı. Gelecek sezonun planları üzerinde çalışmalara ağırlık veren teknik direktör Abdullah Avcı'nın, yapılacak transferler konusunda futbolcu izleme komitesiyle her gün görüştüğü öğrenildi. Deneyimli teknik adamın, özellikle İhsan Gündüz Derelioğlu ile hergün en az 1-2 saat bir araya gelip konuşmalar yaptığı belirtiliyor.

SOL BEK, 8 NUMARA VE SANTRFORA AS OYUNCU İSTİYOR

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Avcı ile Derelioğlu; sağ bek, sol bek, 8 numara, kanat ve santrfor mevkileri üzerinde sürekli olarak görüş alışverişinde bulunuyor. Avcı sol bek, 8 numara ve santrfora birinci oyuncu istiyor. Sağ bek ve kanada ise rotasyon oyuncusu bakıyor. Avcı'nın her toplantıda Derelioğlu'na söylediği ise, "rekabetçi bir kadro kurmamız gerek" sözleri oluyor.

Altyapıdan gelen oyuncuların çok yetenekli olduğunu sürekli anlatan Avcı'nın, "ancak tecrübeli oyuncu eksiği yüzünden as takımda forma giyenler kendilerini zorlanmış hissetmiyor" diyerek uyarılarda bulunuyor.