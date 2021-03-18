Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları devam ediyor!

Son dakika spor haberi: 'da maçı hazırlıkları devam ediyor!

Son dakika haberleri... 'in 31. haftasında ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor, hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. ( haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 13:56 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 13:57
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları devam ediyor!

'un, 'in 31. haftasında oynayacağı maçı hazırlıkları devam ediyor.

Teknik Direktör yönetiminde 11.30'da 'nde yapılan antrenmanda teknik ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 çalışması ve sınırlı alan oyunları gerçekleştirildi. Antrenman, çift kale maç ile son buldu. Sakatlıktan dönen de idmanda takımla çalıştı.

Bordo-mavili takım yarın yapacağı antrenmanla MKE maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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