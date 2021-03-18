Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları devam ediyor!

Trabzonspor'un, Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları devam ediyor.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde 11.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda teknik ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 çalışması ve sınırlı alan oyunları gerçekleştirildi. Antrenman, çift kale maç ile son buldu. Sakatlıktan dönen Berat Özdemir de idmanda takımla çalıştı.

Bordo-mavili takım yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayacak.