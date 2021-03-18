Haberler Trabzonspor İki yıldız ile çok özel!

İki yıldız ile çok özel!

, son maçlarda performansları iyice düşen Ekuban ve ’ye terapi uyguluyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 23:34 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 06:50
İki yıldız ile çok özel!
Teknık direktör son haftalarda performanslarında düşüş gözlenen Ganalı hücum oyuncusu Ekuban ve Nijeryalı sol kanat ile görüşmelere başladı. Ekibindeki zihinsel performans antrenörünün de bu oyuncularla bire bir ilgilenmesini isteyen tecrübeli hoca, Ekuban ve Nwakaeme'nin fiziksel yorgunluktan ziyade zihinsel bir yorgunluk geçirdiğini ve süreç içerisinde yıprandığına kanaat getirdi. Bu nedenle oyuncuları psikolojik olarak iyi bir noktaya getirmeye çalışacak olan Avcı'nın, bire bir seansları uzun bir süre sürdürmesi bekleniyor
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