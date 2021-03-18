Dirk Kuyt Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın yardımcısı oldu

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Hollandalı isim Dirk Kuyt'un yeni görevi belli oldu.

Sarı-lacivertli takımın gönlünde taht kuran Kuyt, Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın yardımcısı oldu.





KUYT'TAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta açıklamalarda bulunan Dirk Kuyt, Steven Gerrard'ın Liverpool'un başına geçeceği iddialarıyla ilgili konuşmuştu.

Kuyt, "Gerrard bu kulübün evladı ve tüm kariyerini Liverpool'da geçirdi. Umarım teknik adam olarak da Liverpool'da benzer başarıları yaşamaya devam eder. Onunla çok iyi anlaşıyorum ve hala zaman zaman birbirimizle iletişime geçiyoruz. Liverpool'un başına geçtiğinde yardımcısı olmamı isterse bunu çok isterim. Prensip olarak kendimi teknik direktör olarak hazırlıyorum ama bazı istisnalar her zaman vardır ve bu, kesinlikle o istisnalardan biri olurdu." ifadelerini kullanmıştı.