Berat müjdesi
Trabzonspor cumartesi oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idmanda hafif sakatlığı bulunan Edgar takımdan ayrı olarak koşu yaparken, 1. derecede kas yaralanması olduğu için Erzurum maçında forma giyemeyen Berat Özdemir ise takımla çalıştı. Sağlık kurulunun oyuncuyu maça yetiştirmek için yoğun çaba sarf ettiği ve şu an için iyi durumda olduğu belirtildi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 23:40 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 06:50