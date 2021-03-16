Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor'a gol canavarı geliyor! (Ts haberleri)

Son dakika spor haberi: 'a gol canavarı geliyor! (Ts haberleri)

, ligini sallayan Venlo’nun forveti ile ilgileniyor. 26 yaşındaki Yunan santrfor, bu sezon 23 lig maçında 23 gol atarak rekorları parçaladı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 22:17 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 06:50
Trabzonspor'a gol canavarı geliyor!

Bu sezon Süper Lig'de gol yollarında oldukça sıkıntı yaşayan , yeni sezonda aynı sorunla karşılaşmak istemiyor.

Trabzonspor'a gol canavarı geliyor!

Bu nedenle şimdiden transfer çalışmalarına hız veren bordo-mavili ekip, ligini sallayan Venlo'nun forveti ile ilgileniyor. 26 yaşındaki santrfor, bu sezon 23 lig maçında 23 gol atarak kariyer kırdı.

Trabzonspor'a gol canavarı geliyor!

Yunan yıldızı uzunca bir süredir takip eden scout ekibinin de olumlu rapor verdiği öğrenildi. 1.86 boyundaki futbolcu ile ilgili flaş bir iddia da Yunan Spor yazarı Georgopoulos'tan geldi:

Trabzonspor'a gol canavarı geliyor!

"'un Giakoumakis'e teklifi Venlo'dan aldığının çok üzerinde. Kulüpler anlaşırsa Türkiye'nin yolunu tutar." Kupada da 4 gol atan ve fizik gücü yüksek olan forvete Venlo taraftarları sniper (Keskin Nişancı) yakıştırması yapıyor.

Trabzonspor'a gol canavarı geliyor!

Kulübü ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Giakoumakis, toplam 27 maçta 27 golle şov yaptı.

Trabzonspor'a gol canavarı geliyor!

Yunanistan Milli Takımı formasını 3 kez giyen , fileleri 1 kez sarsmayı başardı.

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