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Savunma tamam; hücum eksik

Süper Lig'de 29 maçta kalesinde 29 gol gören devi, lider ile ile birlikte en az gol yiyen 3'üncü takım konumunda.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 22:28 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 06:50
Savunma tamam; hücum eksik

Süper Lig'de 29 maçta kalesinde 29 gol gören devi, lider ile ile birlikte en az gol yiyen 3'üncü takım konumunda. Buna karşın , 29 maçta 35 kez gol sevinci yaşadı. Maç başı 1.2 gol ortalaması tutturabilen Karadeniz ekibi savunmadaki duruşunu hücum hattına yansıtamadı.

Yerel gazeteler, maçının ardından bordo-mavili futbolcuları eleştirip, zirve hayallerinin de suya düştüğüne dikkat çekti. Taka "Ne oldu size, ne oldu böyle", "Trabzon'un tadı yok", "Çöküş" başlıklarını kullandı.

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