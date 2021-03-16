Savunma tamam; hücum eksik

Süper Lig'de 29 maçta kalesinde 29 gol gören Karadeniz devi, lider Beşiktaş ile ile birlikte en az gol yiyen 3'üncü takım konumunda. Buna karşın Trabzonspor, 29 maçta 35 kez gol sevinci yaşadı. Maç başı 1.2 gol ortalaması tutturabilen Karadeniz ekibi savunmadaki duruşunu hücum hattına yansıtamadı.



Yerel gazeteler, Erzurumspor maçının ardından bordo-mavili futbolcuları eleştirip, zirve hayallerinin de suya düştüğüne dikkat çekti. Taka "Ne oldu size, ne oldu böyle", Günebakış "Trabzon'un tadı yok", Kuzey Ekspres "Çöküş" başlıklarını kullandı.