Fırtına bu yıl atamıyor

Süper Lig'de BB Erzurumspor ile deplasmanda 0-0 kalan Karadeniz devi, gol yollarında sorun yaşıyor. Ligde 29 maçta 35 gol kaydeden bordo-mavililer, son 4 sezonun en az gol attığı dönemini yaşıyor. En son 2016- 17'de söz konusu dönemde 34 gol atan Fırtına, 2017-18'de 53, 2018- 19'da 52 gol kaydetmişti. Bordomavili takım 29 haftada sadece 1.2 gol ortalaması ile oynadı. Lider Beşiktaş ise attığı 62 gol ile neredeyse Trabzonspor'un iki katı fileleri havalandırdı. Fırtına ligde ilk 10'da yer alan takımlar arasında Sivasspor'dan (32) sonra 35 golle en az gol atan ikinci takım konumunda.