Dinamo Parmak

Trabzonspor'un Erzurumspor ile oynadığı karşılaşmaya 11'de başlayan Abdulkadir Parmak, performansıyla sahanın en iyilerinden oldu. 86 dakika oyunda kalıp 11 ikili mücadelenin 8'ini kazanan ve 3 adam geçme girişiminden başarıyla ayrılan deneyimli oyuncu en fazla pas isabeti yapan isim oldu (50/54). Abdulkadir'in bu performansı taraftarları da mutlu etti.



TARAFTARDAN ÖVGÜ

Abdülkadir, Erzurumspor maçı sonrası sosyal medyadan, "Erzurumspor karşısında istediğimiz üç puanı alamadık ama daha önümüzde çok maç var. Çok daha fazla çalışıp bu puan kaybını telafi edeceğiz" paylaşımı yaptı. Taraftarlar da yaptıkları paylaşımlarda, "Abdulkadir yabancı olsa taraftarın en sevdiği olurdu ve değeri en az 20 milyon euro olurdu" övgü yağdırdı.