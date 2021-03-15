Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı!

Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde 11.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. BB Erzurumspor maçında forma giyen oyuncuların rejenerasyon çalışması yatığı antrenmanda diğer futbolcular dinamik ısınma hareketlerinin ardından teknikle bağlantılı çabukluk çalışması gerçekleştirdi. 9'a 3 oyunla devam eden idman çift kale maç ile son buldu.

Yarını izinli geçirecek olan bordo-mavililer, çarşamba günü yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.