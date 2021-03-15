Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı!

Son dakika spor haberi: 'da maçı hazırlıkları başladı!

Son dakika haberleri... Trabzonspor, 'in 31. haftasında MKE ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı. ( haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 14:44
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı!

, 'in 31. haftasında oynayacağı MKE maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör yönetiminde 11.30'da 'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. maçında forma giyen oyuncuların rejenerasyon çalışması yatığı antrenmanda diğer futbolcular dinamik ısınma hareketlerinin ardından teknikle bağlantılı çabukluk çalışması gerçekleştirdi. 9'a 3 oyunla devam eden idman çift kale maç ile son buldu.

Yarını izinli geçirecek olan bordo-mavililer, çarşamba günü yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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