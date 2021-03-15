Fırtına atamıyor!

Geçtiğimiz dönem 29 maçta rakip fileleri 65 kez sarsan bordo mavili takım, bu sezon ise aynı periyotta sadece 35 gol atabildi.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 22:56Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Tekink direktör Abdullah Avcı geldikten sonra gol yeme sıkıntısını büyük oranda gideren Trabzonspor'un hücum hattındaki sorunlar ise oyuncuların bireysel performansına da bağlı olarak devam ediyor. Geçen dönem 34 haftada 76 gol atarak son 24 sezonun en skorer dönemini yaşayan Karadeniz devi, bu sezon ise gol yollarında son derece etkisiz bir performans sergiliyor. Bu durum istatistiklere de net şekilde yansımış durumda. Geçtiğimiz dönem 29. haftada rakip fileleri 65 kez sarsarak gol yağdıran bordo-mavili takım, bu sezon aynı periyotta sadece 35 gol kaydedebildi. Bu yıl Nwakaeme ve Ekuban 6'şar, Bakasetas 5, Djaniny ve Afobe 4'er, Hugo 2, Serkan, Baker, Flavio, A.Ömür ve Yusuf Sarı'nın yanı sıra Karagümrük'e transfer olan Campi 1'er olmak üzere 12 oyuncu golle tanıştı.