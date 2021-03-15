5. kez gol yemediler

Eddie Newton sonrası Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine gelen Abdullah Avcı, ilk iş olarak defanstaki sorunu çözmüştü. Savunmayı toparlayan ve bordo-mavilileri çok az gol yiyen bir takım haline getiren Avcı, geçen hafta ise şok yaşamıştı. Süper Lig'in ikinci yarısındaki yedi maçta sadece üç kez topu ağlarında gören, hatta dört karşılaşmada kalesini kapatan Fırtına, geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'dan üç gol birden yemişti. Dün de başarılı bir grafik çizildi ve kale kapandı.



HİÇ YENİLMEDİ

Trabzonspor ile Erzurumspor ligde 4. kez karşılaştı. Bu periyotta Karadeniz devi, iki galibiyet, iki beraberlik aldı. Bordo-mavili takım, bu karşılaşmalarda rakip fileleri iki kez sarsarken, kalesinde hiç gol görmedi.