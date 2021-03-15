"1 puan bizi sevindirmez"

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, BB Erzurumspor deplasmanında iyi bir oyun sergileyemediklerini belirtti. Usta çalıştırıcı "Trabzonspor deplasmanda 1 puan aldı diye sevinmez. Her zaman kazanmaya, zirveye oynar. Çok çalışıyoruz. Her hafta daha iyisini yapmak için çalışıyoruz" dedi. Deneyimli hoca maçta bazen doğru işler yaptıklarını, bazı bölümlerde ise doğrulardan tamamen uzaklaştıklarını kaydetti. Eve döndüklerinde ayrıntılı değerlendirmeleri yapacaklarını dile getirdi.



"DUYGU DA OLACAK AKIL DA"

Abdullah Avcı şöyle konuştu: "Maç içinde 2-3 formasyon denedim. Bazılarından olumlu cevap aldım, bazılarından alamadım. İleriye dönük dersler çıkaracağız. Duygu önemli. Saha içinde tabii ki duygumuz da olacak ancak oyun aklımız da olacak. Bunun ikisini bir arada yapmaya çalışıyoruz. Biz de kazanabilirdik, Erzurumspor da kazanabilirdi. Saha ve hava şartları nedeniyle kolay bir deplasman değil ancak 1 puan bizi sevindirmedi."