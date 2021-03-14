Son dakika spor haberleri: BB. Erzurumspor Trabzonspor maçı sonrası Uğurcan Çakır: Daha iyi yerlere geleceğiz

Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır, BB Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu. Erzurum'un daha iyi mücadele ettiğini kaydeden Uğurcan, "Erzurum'un coşkulu olduğunu biliyorduk. Zeminin şartları kötüydü, bizim takıma uygun değildi. İstediğimiz pas oyunlarını yansıtamadık. Takım olarak iyi durduk, iyi savunduk, gol yemedik. Daha fazla mücadele etmemiz lazımdı ama Erzurumspor iyi mücadele etti, bizden daha fazla kazanmayı istediler. Ligin boyu kısalıyor, her maça kazanmak için çıkıyoruz. Neler gösterecek günler, göreceğiz." dedi.



"SAVUNMAYI HALLETTİK HÜCUM ÇALIŞIYORUZ"

Savunmada iyi ancak hücumda etkili olamadıklarını belirten 24 yaşındaki kaleci, "Abdullah hoca ile takım savunmasını iyi yapıyoruz. Savunmayı hallettik, hücum çalışıyoruz. Hocamızın taktikleriyle daha iyi yerlere geleceğiz. İlk 4'ün içinde hep yer almayı Trabzonspor hak ediyor, inşallah daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.