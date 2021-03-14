Gurbette coşuyor

Trabzonspor’un bu sezon deplasman karnesi, iç sahaya göre daha iyi. Erzurum’da da bu istatistiği geliştirmek istiyor.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 22:44Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 06:50
Süper Lig'de deplasmandaki tek yenilgisini 25 Ekim 2020 tarihinde Fenerbahçe karşısında 3-1'lik sonuçla alan bordo-mavililer, o tarihten itibaren 139 günlük sürede yenilgi yaşamadı. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe maçının ardından 11 deplasman maçında 8 galibiyet, 3 beraberlik alarak rakiplerine geçit vermedi. Trabzonspor, bu sezon iç sahada 14 karşılaşmada 22 puan toplarken dış sahada ise 14 maçta 29 puan hanesini yazdırarak daha başarılı bir grafik ortaya koydu. BB Erzurum deplasmanında da dış sahadaki bu grafiğini sürdürmeyi hedefliyor.