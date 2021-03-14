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Gözler Bakasetas'ta!

Devre arası geldiği ’da hücumu çekip çeviren Yunan yıldız bugün de en büyük koz. Avcı ona şut emri verdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 22:43 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 06:50
Gözler Bakasetas'ta!
'dan devre arasında bordo-mavili saflara katılan müthiş bir giriş yaptı. Yeni formasıyla çıktığı 8 karşılaşmada 5 fefa ağları sarsan 27 yaşındaki futbolcu bugün de takımının en önemli gol silahı konumunda. Teknik direktör da deplasmanında 'Baka' lakabı taktığı oyuncusundan skora katkı bekliyor. Deneyimli çalıştırıcı, Bakasetas'a şut emri verdi.
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