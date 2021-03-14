Gözler Bakasetas'ta!

Devre arası geldiği Trabzonspor’da hücumu çekip çeviren Yunan yıldız bugün de en büyük koz. Avcı ona şut emri verdi.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 22:43Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 06:50
Alanya'dan devre arasında bordo-mavili saflara katılan Anastasios Bakasetas müthiş bir giriş yaptı. Yeni formasıyla çıktığı 8 karşılaşmada 5 fefa ağları sarsan 27 yaşındaki futbolcu bugün de takımının en önemli gol silahı konumunda. Teknik direktör Abdullah Avcı da BB Erzurumspor deplasmanında 'Baka' lakabı taktığı oyuncusundan skora katkı bekliyor. Deneyimli çalıştırıcı, Bakasetas'a şut emri verdi.