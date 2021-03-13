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29 yaşındaki 10 numara kalan haftalar öncesi takımın en önemli silahı olmaya hazırlanıyor. Fiziksel yönden iyi seviyeye gelen Yunus’un formayı kapması bekleniyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 23:24 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 07:10
Yunus Mallı vakti
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'un devre arasında kadrosuna kattığı , fiziksel olarak eksiklerini önemli oranda tamamladı. Antrenmanlarda takımın en hırslı isimleri arasında yer alan 29 yaşındaki 10 numara, Erzurumspor maçından itibaren formayı kaparak bir daha bırakmak istemiyor. Trabzonspor'a gelirken karar verme süreci uzun süren 1.79 boyundaki yıldızın, kalan haftalarda takıma en üst noktada katkı yaparak Avrupa Şampiyonası öncesi milli takımdaki yerini de garantileme düşüncesinde olduğu ifade edildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da özel olarak ilgilendiği oyuncunun, son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından Erzurumspor maçına 11'de başlaması bekleniyor.

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