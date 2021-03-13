Yunus Mallı vakti

Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Yunus Mallı, fiziksel olarak eksiklerini önemli oranda tamamladı. Antrenmanlarda takımın en hırslı isimleri arasında yer alan 29 yaşındaki 10 numara, Erzurumspor maçından itibaren formayı kaparak bir daha bırakmak istemiyor. Trabzonspor'a gelirken karar verme süreci uzun süren 1.79 boyundaki yıldızın, kalan haftalarda takıma en üst noktada katkı yaparak Avrupa Şampiyonası öncesi milli takımdaki yerini de garantileme düşüncesinde olduğu ifade edildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da özel olarak ilgilendiği oyuncunun, son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından Erzurumspor maçına 11'de başlaması bekleniyor.