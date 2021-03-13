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'da 'nın stratejisi belli oldu! "Kazan ve bekle"

Son üç maçın ikisini kaybetse de hâlâ zirve şansı bulunan , ince hesaplar yapıyor. Fırtına kendi karşılaşmalarını kazanıp rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 23:32 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın stratejisi belli oldu! "Kazan ve bekle"
Süper Lig'de sezonun boyu kısalırken zirve yarışındaki büyük heyecan devam ediyor. Teknik direktör ile yakaladığı çıkışla zirve yarışına dahil olan da bu takımların başında geliyor. Son üç maçın ikisini kaybeden Karadeniz devi, buna rağmen zirve umudunu kaybetmiş değil. 51 puanı bulunan bordo-mavililer kalan haftalar için şimdiden ince hesaplar yapmaya başladı. Süper Lig'de 12 maçı daha bulunan Fırtına, bu süreçte artık daha dikkatli olup kayıp yaşamadan ilerlemeyi ve rakiplerinin puan yitirmesini hedefleyecek.

ÖNCELİK İKİ KARŞILAŞMADA
Kalan haftalarda rakiplerinin birbirleriyle karşılaşacağını da hesaplayan Karadeniz Fırtınası bunu avantaja çevirmeye çalışacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularıyla yaptığı konuşmalarda üst üste iki maç kazanmaları halinde yeniden farklı hesaplar yapacaklarını hatırlatıyor. Avcı, özellikle önlerindeki ve Ankaragücü karşılaşmalarının çok önemli olduğunu belirterek, "Bunlar kırılma maçlarımız olacaktır. Kayıpsız atlatırsak ligde yine işler değişir. Rakiplerimizin durumu ortada. Dikkatli olmalıyız" dediği öğrenildi.


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