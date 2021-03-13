Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın stratejisi belli oldu! "Kazan ve bekle"

ÖNCELİK İKİ KARŞILAŞMADA
Kalan haftalarda rakiplerinin birbirleriyle karşılaşacağını da hesaplayan Karadeniz Fırtınası bunu avantaja çevirmeye çalışacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularıyla yaptığı konuşmalarda üst üste iki maç kazanmaları halinde yeniden farklı hesaplar yapacaklarını hatırlatıyor. Avcı, özellikle önlerindeki Erzurumspor ve Ankaragücü karşılaşmalarının çok önemli olduğunu belirterek, "Bunlar kırılma maçlarımız olacaktır. Kayıpsız atlatırsak ligde yine işler değişir. Rakiplerimizin durumu ortada. Dikkatli olmalıyız" dediği öğrenildi.