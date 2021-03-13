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Erzurumspor'un konuğu! 139 gündür...

, 'in 30. haftasında yarın deplasmanda 'a konuk olacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem , yönetecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 09:48
Trabzonspor Erzurumspor'un konuğu! 139 gündür...

Geçen hafta sahasında 'a 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, Erzurum deplasmanında kazanarak moral bulmak istiyor.

Karadeniz ekibinde, Abdülkadir Ömür, , sakatlıkları, da kart cezası nedeniyle takımda yer alamayacak. Kas ağrıları olan 'in durumu ise bugünkü çalışmadan sonra netlik kazanacak.

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, ile ligde 4. kez karşılaşacak.

İki takım arasında oynanan 3 maçta Trabzonspor, 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 2 gol atarken kalesinde hiç gol görmedi.

TRABZONSPOR, DEPLASMANDA 139 GÜNDÜR YENİLMİYOR

Ligde deplasmandaki tek yenilgisini 25 Ekim 2020 tarihinde karşısında 3-1'lik sonuçla alan bordo-mavililer, o tarihten itibaren 139 günlük sürede yenilgi yaşamadı.

Karadeniz ekibi, Fenerbahçe maçının ardından 11 deplasman maçında 8 galibiyet, 3 beraberlik alarak rakiplerine geçit vermedi.

Trabzonspor, bu sezon iç sahada 14 maçta 22 puan toplarken dış sahada ise 14 maçta 29 puan hanesini yazdırarak daha başarılı bir grafik ortaya koydu.

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