Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un Erzurumspor maçı kamp kafilesi belli oldu!

Süper Lig'in 30. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu. Kart cezalısı durumunda bulunan Vitor Hugo'nun yanı sıra, sakatlıkları bulunan Berat Özdemir, Adbülkadir Ömür ve Trondsen kafilede yer almadı.

UĞURCAN ÇAKIR

ERCE KARDEŞLER

ARDA AKBULUT

EDGAR IE

AHMETCAN KAPLAN

ATAKAN GÜNDÜZ

MAJID HOSSEINI

SERKAN ASAN

HÜSEYİN TÜRKMEN

MARLON XAVIER

FARUK CAN GENÇ

ABDULKADİR PARMAK

LEWIS BAKER

FLAVIO DA SILVA

ANASTASIOS BAKASETAS

YUNUS MALLI

CALEB EKUBAN

YUSUF SARI

SAFA KINALI

ANTHONY NWAKAEME

BENIK AFOBE

DJANINY SEMEDO