Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un Erzurumspor maçı kamp kafilesi belli oldu!

Süper Lig'in 30. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu. Kart cezalısı durumunda bulunan Vitor Hugo'nun yanı sıra, sakatlıkları bulunan Berat Özdemir, Adbülkadir Ömür ve Trondsen kafilede yer almadı.
UĞURCAN ÇAKIR
ERCE KARDEŞLER
ARDA AKBULUT
EDGAR IE
AHMETCAN KAPLAN
ATAKAN GÜNDÜZ
MAJID HOSSEINI
SERKAN ASAN
HÜSEYİN TÜRKMEN
MARLON XAVIER
FARUK CAN GENÇ
ABDULKADİR PARMAK
LEWIS BAKER
FLAVIO DA SILVA
ANASTASIOS BAKASETAS
YUNUS MALLI
CALEB EKUBAN
YUSUF SARI
SAFA KINALI
ANTHONY NWAKAEME
BENIK AFOBE
DJANINY SEMEDO