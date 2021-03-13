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Son dakika spor haberi: 'un maçı kamp kafilesi belli oldu!

Son dakika spor haberi... 'in 30. haftasında 'a konuk olacak olan 'un kamp kafilesi belli oldu. Bordo-mavililerde kart cezalısı durumunda bulunan Vitor Hugo'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Berat Özdemir, Adbülkadir Ömür ve Trondsen kafilede yer almadı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 14:32 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 15:00
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un Erzurumspor maçı kamp kafilesi belli oldu!

'in 30. haftasında Büyükşehir Belediye ile karşılaşacak 'un kamp kadrosu belli oldu. Kart cezalısı durumunda bulunan Vitor Hugo'nun yanı sıra, sakatlıkları bulunan Berat Özdemir, Adbülkadir Ömür ve Trondsen kafilede yer almadı.

UĞURCAN ÇAKIR

ERCE KARDEŞLER

ARDA AKBULUT

EDGAR IE

AHMETCAN KAPLAN

ATAKAN GÜNDÜZ

MAJID HOSSEINI

SERKAN ASAN

HÜSEYİN TÜRKMEN

MARLON XAVIER

FARUK CAN GENÇ

ABDULKADİR PARMAK

LEWIS BAKER

FLAVIO DA SILVA

ANASTASIOS BAKASETAS

YUNUS MALLI

CALEB EKUBAN

YUSUF SARI

SAFA KINALI

ANTHONY NWAKAEME

BENIK AFOBE

DJANINY SEMEDO

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