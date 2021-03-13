Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Berat Özdemir Erzurumspor maçı kadrosuna alınmadı

Son dakika spor haberi: 'da maçı kadrosuna alınmadı

Son dakika haberleri... Trabzonspor'un genç futbolcusu sakatlığı nedeniyle ligde oynayacakları maçı kadrosuna dahil edilmedi. ( haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 14:04 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 14:29
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Berat Özdemir Erzurumspor maçı kadrosuna alınmadı

'a 'den kötü haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun Büyükşehir Belediye ile oynanacak maçın kadrosuna dahil edilmediği bildirildi.

Bordo-mavili kulübün konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Kulüp Doktorumuz Op. Dr Hakan Çelik, futbolcumuz Berat Özdemir'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Hakan Çelik, " karşılaşmasında sağ uyluk arka adalesinde zorlanma oluşan Berat Özdemir'in hafta içerisinde çekilen MR sonucunda 1. derece kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Oyuncumuz Erzurumspor maçı kadrosuna dahil edilmemiştir" dedi.

22 yaşındaki genç orta saha oyuncusu, Trabzonspor formasıyla 11 karşılaşmada görev aldı.

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