Parmak geri dönüyor

Fırtına, yarın deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, futbolcularından maçın ilk dakikalarından itibaren kontrolü ellerine alarak oynamalarını isterken, takımda da bazı önemli değişiklikler yapacak. Forvette yeniden Djaniny'ye görev verecek tecrübeli hoca, orta sahada Abdulkadir Parmak ve Yunus Mallı ikilisini birlikte denedi. Avcı, stoperde de Hosseini'de karar kıldı. Ancak son kararı bugünkü idmanda verecek.