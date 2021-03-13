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Parmak geri dönüyor

Fırtına, yarın deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına mutlak galibiyet parolası ile çıkacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 23:40 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Parmak geri dönüyor

Fırtına, yarın deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, futbolcularından maçın ilk dakikalarından itibaren kontrolü ellerine alarak oynamalarını isterken, takımda da bazı önemli değişiklikler yapacak. Forvette yeniden Djaniny'ye görev verecek tecrübeli hoca, orta sahada Abdulkadir Parmak ve ikilisini birlikte denedi. Avcı, stoperde de Hosseini'de karar kıldı. Ancak son kararı bugünkü idmanda verecek.

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