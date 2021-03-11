Stoperde ahenk yakalandı

Edgar le, savunmada görev yaptığı Hugo ve Hosseini ile olan uyumuyla dikkat çekti. Alanyaspor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Hugo, Erzurumspor ile oynanacak olan maçta forma giyemeyecek. Abdullah Avcı'nın deplasmanda oynanacak karşılaşmada Edgar le ve Hosseini ikilisine savunmada şans vermesi bekleniyor.



22 MAÇTA OYNADI

Savunmanın önemli ismi Edgar le, teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına gelişinden sonra istikrarını sürdürdü. Deneyimli hoca adam bordomavili takımın başında çıktığı 22 resmi müsabakada Portekizli stopere maçların tamamında şans verdi.

