Haberler Trabzonspor Stoperde ahenk yakalandı

Stoperde ahenk yakalandı

Edgar le, savunmada görev yaptığı Hugo ve Hosseini ile olan uyumuyla dikkat çekti. maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Hugo, ile oynanacak olan maçta forma giyemeyecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 22:48 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 06:50
Stoperde ahenk yakalandı

Edgar le, savunmada görev yaptığı Hugo ve Hosseini ile olan uyumuyla dikkat çekti. maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Hugo, ile oynanacak olan maçta forma giyemeyecek. 'nın deplasmanda oynanacak karşılaşmada Edgar le ve Hosseini ikilisine savunmada şans vermesi bekleniyor.

22 MAÇTA OYNADI
Savunmanın önemli ismi Edgar le, teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına gelişinden sonra istikrarını sürdürdü. Deneyimli hoca adam bordomavili takımın başında çıktığı 22 resmi müsabakada Portekizli stopere maçların tamamında şans verdi.

SON DAKİKA