Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor BB Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı! Trondsen takımdan ayrı çalıştı

Son dakika spor haberi: maçı hazırlıklarına başladı! Trondsen takımdan ayrı çalıştı

Son dakika spor haberi: , 'de oynayacağı maçı hazırlıklarına başladı. Bordo-mavili ekipte uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Norveçli futbolcu Trondsen takımdan ayrı koşu yaptı. (Ts spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 17:01
Son dakika spor haberi: Trabzonspor BB Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı! Trondsen takımdan ayrı çalıştı

, 'in 30. haftasında 14 Mart Pazar günü 'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük izinin ardından tekrar başladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör yönetiminde 'nde basına kapalı yapılan antrenmanda, dinamik ısınma hareketlerinin ardından mobilizasyon ve 5'e 2 pas çalışmaları gerçekleştirildi.

Geniş alan oyunları ile devam eden idman, çift kale maçla son buldu. Sakatlığı devam eden ve Trondsen'in takımdan ayrı koşu yaptıkları aktarıldı. Trabzonspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.



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