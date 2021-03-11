Gol sıknıtısı

Süper Lig'de son olarak sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 yenilen ve Abdullah Avcı döneminde ilk kez bir maçta üç gol kalesinde gören Trabzonspor, şampiyonluk yarışında ağır yara almıştı. Avcı göreve geldikten sonra bordo-mavililerdeki gol yeme sıkıntısı büyük oranda giderilirken hücum hattındaki sorunlar ise oyuncuların bireysel performansına da bağlı olarak devam ediyor. Geçen sezon 34 haftada 76 gol atarak son 24 sezonun en skorer dönemini yaşayan Trabzonspor, bu sezon ise gol yollarında etkisiz kaldı.