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Gol sıknıtısı

Karadeniz devinin hücum hattı geçen sezon Süper Lig’in tozunu atmıştı. Bordo-mavililer bu dönem ise ligin en az gol atan takımları arasında yer aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 22:34 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 06:50
Gol sıknıtısı

Süper Lig'de son olarak sahasında 'a 3-1 yenilen ve döneminde ilk kez bir maçta üç gol kalesinde gören , şampiyonluk yarışında ağır yara almıştı. Avcı göreve geldikten sonra bordo-mavililerdeki gol yeme sıkıntısı büyük oranda giderilirken hücum hattındaki sorunlar ise oyuncuların bireysel performansına da bağlı olarak devam ediyor. Geçen sezon 34 haftada 76 gol atarak son 24 sezonun en skorer dönemini yaşayan Trabzonspor, bu sezon ise gol yollarında etkisiz kaldı.

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