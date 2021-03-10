Zorlu periyot

Alanyaspor'a 3-1 yenilerek zirve yolunda büyük bir darbe alan ve en yakın rakipleri F.Bahçe ve Galatasaray ile puan farkı 7'ye yükselen Trabzonspor'u zorlu maçlar bekliyor. Karadeniz devinin önündeki ilk iki maç ise tehlike hattından kurtulma mücadelesi veren takımlarla olması dikkat çekiyor. Bordomavililer, ilk olarak 14 Mart Pazar günü deplasmanda 19. sıradaki Erzurumspor ile ardından da 20 Mart Cumartesi günü sahasında 18. sıradaki Ankaragücü ile karşılaşacak. Erzurumspor ligdeki son 4 maçını kazanamazken, Ankaragücü son iki haftada 6 puan aldı.