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Zorlu periyot

Alanya’ya yenilerek zirve yarışında ağır yara alan ’un önünde zorlu iki maç var.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 21:55 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Zorlu periyot

'a 3-1 yenilerek zirve yolunda büyük bir darbe alan ve en yakın rakipleri ve ile puan farkı 7'ye yükselen 'u zorlu maçlar bekliyor. Karadeniz devinin önündeki ilk iki maç ise tehlike hattından kurtulma mücadelesi veren takımlarla olması dikkat çekiyor. Bordomavililer, ilk olarak 14 Mart Pazar günü deplasmanda 19. sıradaki ile ardından da 20 Mart Cumartesi günü sahasında 18. sıradaki ile karşılaşacak. Erzurumspor ligdeki son 4 maçını kazanamazken, Ankaragücü son iki haftada 6 puan aldı.

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