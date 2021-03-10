Savunma yıkıldı!
Newton sonrası Trabzonspor’da teknik direktörlük görevine gelen Abdullah Avcı, ilk iş olarak defanstaki sorunu çözmüştü. Takım savunmasını toparlayan ve bordo-mavilileri çok az gol yiyen bir takım haline getiren Avcı, bu kez istediğini alamadı. Ligin ikinci yarısındaki 7 maçta sadece 3 kez topu ağlarında gören hatta 4 karşılaşmada kalesini kapatan Fırtına, bu kez bir maçta 3 gol birden yedi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 22:01 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 06:50