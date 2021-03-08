Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Yılın takasını böyle açıkladı! Fatih Terim'in gözdesi rakip takıma

Son dakika transfer haberi: Yılın takasını böyle açıkladı! 'in gözdesi rakip takıma

'de şampiyonluğu göğüslemek 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna 3 ismi kazandıran bordo mavililerde yaz transfer dönemi çalışmaları da devam ediyor. Fırtına, Teknik Direktörü 'in de ısrarla istediği yıldız oyuncu için girişimlere başladı ve takas teklifinde bulunacak. İşte transfere dair tüm detaylar ve gelişmeler | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 13:04 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 13:06
Son dakika transfer haberi: Yılın takasını böyle açıkladı! Fatih Terim'in gözdesi rakip takıma

'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen , 3 isimle kadrosunu güçlendirdi.

Son dakika transfer haberi: Yılın takasını böyle açıkladı! Fatih Terim'in gözdesi rakip takıma

Abdullah Avcı ile iyi bir çıkış yakalayan bordo mavililer, son olarak Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 mağlup etmeti başardı.


Son dakika transfer haberi: Yılın takasını böyle açıkladı! Fatih Terim'in gözdesi rakip takıma

Ligde iyi bir performans sergileyen ancak Fenerbahçe'ye de sahasında 1-0 yenilen Fırtına'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...


Son dakika transfer haberi: Yılın takasını böyle açıkladı! Fatih Terim'in gözdesi rakip takıma

Ara transfer döneminde Berat Özdemir, Yunus Mallı ve Bakasetas'ı kadrosuna katan bordo mavililer, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için şimdiden çalışmalara başladı.


Son dakika transfer haberi: Yılın takasını böyle açıkladı! Fatih Terim'in gözdesi rakip takıma

Büyük bir çalışma içerisine giren için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.


Son dakika transfer haberi: Yılın takasını böyle açıkladı! Fatih Terim'in gözdesi rakip takıma

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, bordo mavililerin transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.


Son dakika transfer haberi: Yılın takasını böyle açıkladı! Fatih Terim'in gözdesi rakip takıma

Transferle ilgili konuşan Uzundurukan, yılın takası bombasını da patlattı.


Son dakika transfer haberi: Yılın takasını böyle açıkladı! Fatih Terim'in gözdesi rakip takıma

İşte Zeki Uzundurukan'ın o sözleri:

Başakşehir'de Aykut Kocaman, yeni sezonda kendi kadrosunu kuracak ve takımda heyecanını yitirmiş oyuncularla yollarını ayıracak. Bunlardan biri de Edin Visca.

Son dakika transfer haberi: Yılın takasını böyle açıkladı! Fatih Terim'in gözdesi rakip takıma

Edin Visca konusunda ilişkileri sıcak tutuyor. Başakşehir'e Edin Visca transferi için takas+para önerilecek.

Son dakika transfer haberi: Yılın takasını böyle açıkladı! Fatih Terim'in gözdesi rakip takıma

Edin Visca'ya karşılık Hüseyin Türkmen önerilecek. Hüseyin'in de bu teklife sıcak baktığı iddia ediliyor.

Son dakika transfer haberi: Yılın takasını böyle açıkladı! Fatih Terim'in gözdesi rakip takıma

Visca konusunda gelişmeler olumlu ve sezon sonu bekleniyor. Yeni sezonda Visca, büyük ihtimalle forması giyecek.

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