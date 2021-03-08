Son dakika transfer haberi: Yılın takasını böyle açıkladı! Fatih Terim'in gözdesi rakip takıma

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Trabzonspor, 3 isimle kadrosunu güçlendirdi.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Trabzonspor, 3 isimle kadrosunu güçlendirdi.
Abdullah Avcı ile iyi bir çıkış yakalayan bordo mavililer, son olarak Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 mağlup etmeti başardı.
Ligde iyi bir performans sergileyen ancak Fenerbahçe'ye de sahasında 1-0 yenilen Fırtına'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Ara transfer döneminde Berat Özdemir, Yunus Mallı ve Bakasetas'ı kadrosuna katan bordo mavililer, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için şimdiden çalışmalara başladı.
Büyük bir çalışma içerisine giren Trabzonspor için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, bordo mavililerin transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.
Transferle ilgili konuşan Uzundurukan, yılın takası bombasını da patlattı.
İşte Zeki Uzundurukan'ın o sözleri:
Başakşehir'de Aykut Kocaman, yeni sezonda kendi kadrosunu kuracak ve takımda heyecanını yitirmiş oyuncularla yollarını ayıracak. Bunlardan biri de Edin Visca.
Edin Visca konusunda Trabzonspor ilişkileri sıcak tutuyor. Başakşehir'e Edin Visca transferi için takas+para önerilecek.
Edin Visca'ya karşılık Hüseyin Türkmen önerilecek. Hüseyin'in de bu teklife sıcak baktığı iddia ediliyor.
Visca konusunda gelişmeler olumlu ve sezon sonu bekleniyor. Yeni sezonda Visca, büyük ihtimalle Trabzonspor forması giyecek.