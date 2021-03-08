Son dakika transfer haberi: Yılın takasını böyle açıkladı! Fatih Terim'in gözdesi rakip takıma

Transferle ilgili konuşan Uzundurukan, yılın takası bombasını da patlattı.

İşte Zeki Uzundurukan'ın o sözleri:

Başakşehir'de Aykut Kocaman, yeni sezonda kendi kadrosunu kuracak ve takımda heyecanını yitirmiş oyuncularla yollarını ayıracak. Bunlardan biri de Edin Visca.