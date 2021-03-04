Kasımpaşa - Trabzonspor canlı izle | Süper lig maçı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor zorlu deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetiyor.





KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadele 4 Mart Perşembe günü saat 16:00'da başladı.

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR İLK 11'LERİ

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tosic, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Drinkwater, Sadiku, Yusuf, Hajradinovic, Varga

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Berat, A. Parmak, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

DEPLASMANDA 10 MAÇTIR YENİLMİYOR

Bordo-mavililer bu sezon deplasmanda oynadığı 13 maçta sadece 1 kez yenilgi aldı. 7 maçtan galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi 5 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Deplasmanda en son yenilgisini 25 Ekim 2020'de Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olduğu maçla alan Karadeniz ekibi söz konusu maçın ardından dış sahada yenilmedi.

Bordo-mavililer Abdullah Avcı döneminde oynadığı 9 deplasman maçında 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Karadeniz ekibi deplasmanda oynadığı son 4 lig maçını ise kazanan taraf oldu. Bordo-mavililer Avcı yönetiminde yenilgi almadı..