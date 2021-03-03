Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Deplasman 'Avcı'sı Trabzonspor Kasımpaşa'yı gözüne kestirdi!

Son dakika spor haberleri: Deplasman 'Avcı'sı 'yı gözüne kestirdi!

'de deplasmanda oynadığı son 4 maçını kazanan ve 128 gündür yenilmeyen , karşısında da bu seriyi sürdürmek istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 00:51 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 01:03
Son dakika spor haberleri: Deplasman 'Avcı'sı Trabzonspor Kasımpaşa'yı gözüne kestirdi!

, ile yakaladığı çıkışa yenilgisi ile ara verirken, -mavililer 'da yarın ile oynayacakları maçı yeni bir seri için fırsat olarak görüyor. Sabah'ta yer alan habere göre teknik direktör Abdullah Avcı da takımına bu yönde telkinlerde bulunurken, 'nın deplasmandaki başarılı çizgisi dikkat çekiyor.

DIŞARIDA 26 PUAN
Bordo-mavililer iç sahada 13 maçta 22 puan toplarken, deplasmanda ise yine 13 mücadelede 26 puanı hanesine yazdırdı. Son 4 dış saha maçını da kazanan ve Avcı ile deplasmanda kaybetmeyen Fırtına, en son ligin 6. haftasında 'ye yenilmişti. Bu mağlubiyetin ardından çıktığı 10 karşılaşmada da bileği bükülmeyen Fırtına, serisini Kasımpaşa karşısında da sürdürmek istiyor.

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