Son dakika spor haberleri: Deplasman 'Avcı'sı Trabzonspor Kasımpaşa'yı gözüne kestirdi!

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yakaladığı çıkışa Fenerbahçe yenilgisi ile ara verirken, bordo-mavililer İstanbul'da yarın Kasımpaşa ile oynayacakları maçı yeni bir seri için fırsat olarak görüyor. Sabah'ta yer alan habere göre teknik direktör Abdullah Avcı da takımına bu yönde telkinlerde bulunurken, Fırtına'nın deplasmandaki başarılı çizgisi dikkat çekiyor.

DIŞARIDA 26 PUAN

Bordo-mavililer iç sahada 13 maçta 22 puan toplarken, deplasmanda ise yine 13 mücadelede 26 puanı hanesine yazdırdı. Son 4 dış saha maçını da kazanan ve Avcı ile deplasmanda kaybetmeyen Fırtına, en son ligin 6. haftasında F.Bahçe'ye yenilmişti. Bu mağlubiyetin ardından çıktığı 10 karşılaşmada da bileği bükülmeyen Fırtına, serisini Kasımpaşa karşısında da sürdürmek istiyor.