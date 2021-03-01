Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Bakasetas'tan dikkat çeken paylaşım! Dirsek darbesi...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Trabzonspor-Fenerbahçe maçını sarı-lacivertliler Pelkas'ın golüyle 1-0 kazanmıştı. Mücadeleye ise verdiği ve vermediği kararlarla maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu damgasını vurdu.

Özellikle karşılaşmanın son dakikalarında Enner Valencia'nın, ceza sahasında Bakasetas'a dirseğiyle yaptığı hareketin penaltı olduğu yönünde bordo-mavililer yoğun itirazlarda bulunmuştu. Ancak hem hakem Uğurlu hem de VAR'daki Cüneyt Çakır pozisyonda devam kararı vermişti.

Yaşanan bu pozisyon tartışılmaya devam ederken, Bakasetas'ın yaptığı paylaşım tartışmaları alevlendirdi. Yunan yıldızın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yüzündeki darbe izi net bir şekilde görüldü.

İşte o paylaşım: