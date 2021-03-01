Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Bakasetas'tan dikkat çeken paylaşım! Dirsek darbesi...

Son dakika spor haberleri: 'da Bakasetas'tan dikkat çeken paylaşım! Dirsek darbesi...

'in 27. haftasında oynanan - maçında yaşanan pozisyonlar tartışılmaya devam ediyor. Karşılaşmanın son anlarında 'nın Bakasetas'a dirseğiyle yaptığı harekette bordo-mavililer penaltı beklerken, maçın hakemi ve VAR'daki devam kararı vermişti. Bakasetas'ın maçın ardından yaptığı paylaşımda ise yüzündeki darbe izi de net bir şekilde ortaya çıktı. İşte o görüntü...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 23:42
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Bakasetas'tan dikkat çeken paylaşım! Dirsek darbesi...

'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren - maçını sarı-lacivertliler Pelkas'ın golüyle 1-0 kazanmıştı. Mücadeleye ise verdiği ve vermediği kararlarla maçın hakemi damgasını vurdu.

Özellikle karşılaşmanın son dakikalarında 'nın, ceza sahasında Bakasetas'a dirseğiyle yaptığı hareketin penaltı olduğu yönünde bordo-mavililer yoğun itirazlarda bulunmuştu. Ancak hem hakem Uğurlu hem de VAR'daki pozisyonda devam kararı vermişti.

Yaşanan bu pozisyon tartışılmaya devam ederken, Bakasetas'ın yaptığı paylaşım tartışmaları alevlendirdi. Yunan yıldızın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yüzündeki darbe izi net bir şekilde görüldü.

İşte o paylaşım:

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