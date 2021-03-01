Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Vitor Hugo ve Kamil Ahmet Çörekçi ile ilgili açıklama geldi

Son dakika spor haberi: 'dan ve ile ilgili açıklama geldi

Son dakika spor haberleri... , 'de ile oynanan maçta burun kemiğinde kırık oluşan Brezilyalı futbolcu ve antrenmanda sakatlık geçiren ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 11:52 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 12:09
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Vitor Hugo ve Kamil Ahmet Çörekçi ile ilgili açıklama geldi

'in 27. haftasında sahasında 'yi konuk eden 'da, 'nun burun kemiğinin kırıldığı açıklandı. Kulüp ayrıca, idmanda sakatlık geçiren 'nin sağlık durumuna ilişkin de bir açıklama yayınladı.

Trabzonspor'un resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

Kulüp Doktorumuz Op. Dr. , oyuncularımız Vitor Hugo ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Hakan Çelik, "Fenerbahçe karşılaşmasına aldığı darbe sonucu burun kemiğinde kırık oluşan Vitor Hugo'nun tedavisine başlanmıştır. Antrenmanda aldığı darbe sonucu sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise bugün çekilen MR grafisinde sağ dizinde iç yan bağ yaralanması olduğu tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

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