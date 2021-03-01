Haberler Trabzonspor Ahmet Ağaoğlu: Uzaydan bile baksan penaltı

: Uzaydan bile baksan penaltı

Başkanı , 'ye 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından hakemlere tepki gösterdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 23:26 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Ahmet Ağaoğlu: Uzaydan bile baksan penaltı

Son dakikalarda ile Bakasetas arasındaki ikili mücadeleye değinen Ağaoğlu, "Valencia'nın Bakasetas'a yaptığı hareketi uzaydan bile inceleseniz yine penaltı. Geçtiğimiz sezondan bu yana hakem 'dan çekmediğimiz kalmadı" ifadelerini kullandı.

"KÖTÜ OYUN BİZİM PROBLEMİMİZ"
Ağaoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Dış faktörlerin maç sonucuna etki etmesi hoş bir şey değil. Kötü oyun bizim problemimiz. Bu kadar önemli bir maçta hakemin vermiş olduğu kararları da masumane bir hata olarak görmek de saflığın biraz ötesine geçer. Evet, iyi oynamadık ama hakem de maçın önüne geçmemeliydi. Bu kadar yetenekli hakem ise bizim maçımız dışındaki her karşılaşmaya versinler."

BASIN TRİBÜNÜ DOLDU TAŞTI
Zirveyi yakından ilgilendiren mücadeleye basın mensuplarından yoğun ilgi vardı , büyük maç statüsünde gördüğü karşılaşma için kısmi artışa izin verdi. Gazetecilere ayrılan kota tamamen doldu. Santrayla birlikte tezahüratlar da duyuldu.

YİNE ATAMADILAR
Bordo-mavililerde ile , 'ya karşı şanssızlıklarını yine kıramadılar. ve 'a 2'şer golü olan Nwakaeme, 'ye yine atamadı. Bakasetas'ın da kariyerinde sarı-lacivertlilere karşı golü bulunmuyor.

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