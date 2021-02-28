Yıldız savaşları! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi öncesi öne çıkan istatistikler

Süper Lig'in en formda iki kalecisinin karşı karşıya geleceği mücadeleye kadar, Trabzonspor kalecisi Uğurcan 9 olan golsüz maç sayısıyla ligin en iyi ikinci ismi olurken, Altay ise 7 maçta gol izni vermedi.
Altay yüzde 73, Uğurcan ise yüzde 76'lık kurtarış yüzdesiyle takımlarının kalesini koruyor. Öte yandan Altay her maç ortalama 2.7, Uğurcan ise 3.1 karşı karşıya kurtarışa imza atıyor.
Sağ bekte görev alması beklenen Trabzonsporlu Serkan Asan karşılaşma başına 11.4 gibi düşük top kaybı ortalamasıyla
güven verirken, genç futbolcu bir kez penaltıya sebebiyet vermişti.