Haberler Trabzonspor Yıldız savaşları! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi öncesi öne çıkan istatistikler

Yıldız savaşları! İşte - derbisi öncesi öne çıkan istatistikler

Türk futbolunun iki dev kulübü ve , 'in 27. haftasında kozlarını paylaşacak. Zirve yarışını da yakından ilgilendiren kritik mücadelede tüm gözler iki takımın yıldız isimlerinde olacak. Karşılaşma öncesi iki takımın kalecileri ile ön plana çıkarken, diğer mevkilerde de kıyasıya bir rekabet yaşanacak. İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi mevki mevki futbolcuların öne çıkan istatistikleri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 00:49 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 00:58
Yıldız savaşları! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi öncesi öne çıkan istatistikler

'in en formda iki kalecisinin karşı karşıya geleceği mücadeleye kadar, kalecisi Uğurcan 9 olan golsüz maç sayısıyla ligin en iyi ikinci ismi olurken, Altay ise 7 maçta gol izni vermedi.

Yıldız savaşları! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi öncesi öne çıkan istatistikler

Altay yüzde 73, Uğurcan ise yüzde 76'lık kurtarış yüzdesiyle takımlarının kalesini koruyor. Öte yandan Altay her maç ortalama 2.7, Uğurcan ise 3.1 karşı karşıya kurtarışa imza atıyor.

Yıldız savaşları! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi öncesi öne çıkan istatistikler

Sağ bekte görev alması beklenen Trabzonsporlu Serkan Asan karşılaşma başına 11.4 gibi düşük top kaybı ortalamasıyla
güven verirken, genç futbolcu bir kez penaltıya sebebiyet vermişti.

Yıldız savaşları! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi öncesi öne çıkan istatistikler

Nazım Sangare'den formasını gollük pas ortalaması ile oynadı. geri alması beklenen Gökhan Gönül bu sezon 11 maçta sahaya çıkarken, 2 de gol atmayı başardı. Maç başına 15.3 top kaybı ortalaması ile oynayan Gökhan Gönül girdiği ikili mücadelelerin yüzde 51'inden galip ayrılmayı başardı.

Yıldız savaşları! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi öncesi öne çıkan istatistikler

Ligin en formda savunmacıları arasında bulunan Vitor Hugo ile bordo-mavili takım 8 maçı gol yemeden tamamlarken, şuta ya da penaltıya neden olan tek bir hata bile yapmadı.

Yıldız savaşları! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi öncesi öne çıkan istatistikler

Hugo'nun mevkisinde 'de ise Serdar oynayacak. İki kez penaltıya sebebiyet veren ve maç başına 5.7'lik top kaybı ortalaması olan oyuncu yüzde 68 gibi yüksek bir ikili mücadele kazanma oranına sahip. Tecrübeli savunmacının, bir golü bir de asisti bulunuyor.

Yıldız savaşları! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi öncesi öne çıkan istatistikler

Yüksek pas başarı yüzdesine sahip olan 'un bir diğer stoperi Edgar her maç ortalama %91'lik pas isabeti sağlarken,
onun olduğu maçlarda Trabzonspor 10 kez karşılaşmaları gol yemeden tamamladı.

Yıldız savaşları! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi öncesi öne çıkan istatistikler

Bir kez penaltıya neden olan Edgar'ın 'de mevkidaşı ise Tisserand olacak. İki kez penaltıya neden olan Tisserand %47'lik düşük bir ikili mücadele kazanma ortalaması yakalarken, rakiplerinin ayağından 18 maçta 16 kez top çaldı.

Yıldız savaşları! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi öncesi öne çıkan istatistikler

Bu sezon 14 maçta sahaya çıkan Kamil Ahmet Çörekçi, yüzde 71'lik yüksek bir dripling başarısı sağlarken, ikili mücadele kazanma yüzdesi ise yüzde 59 oldu. Her iki maçının birinde gol pozisyonuna sokmaya yönelik kritik pas vermeyi başaran Kamil'in sahada olması bekleniyor.

Yıldız savaşları! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi öncesi öne çıkan istatistikler

Bu maçta Caner Erkin'in yerine sol bekte oynaması beklenen Szalai ise sadece 6 maçta görev yapmasına rağmen alkış alan isimler arasında. Oyuncu, kariyeri boyunca 9 kez sol bekte maça çıktı ve bu maçlarda iki asist yapabildi.

Yıldız savaşları! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi öncesi öne çıkan istatistikler

Geride kalan haftalarda 20 maçta sahaya çıkan Trabzonsporlu Berat hem eski takımı Gençlerbirliği'nde hem de 'da güçlü fiziği ve düzgün ayağı ile öne çıkıyor. Oyuncu yüzde 76'lık dripling, %60'lık ikili mücadele başarısı yakalarken, %71 de hava topu kazanma yüzdesine sahip.

Yıldız savaşları! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi öncesi öne çıkan istatistikler

%73 gibi yüksek bir uzun top başarı yüzdesi olan Berat'ın karşısında mevkidaşı ise Sosa olacak. 19 maça çıkan Sosa 3 gol, 1 asistle oynarken, her maç ortalama 1 kez kaleciyle karşı karşıya bırakan gollük pas ortalaması ile oynadı.

Yıldız savaşları! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi öncesi öne çıkan istatistikler

Bordo-mavili formayı 20 kez sırtına geçiren Flavio maç başına 65 dakika sahada kalabildi. 1 golü 2 de asisti olan Flavio yüzde 85'lik pas başarı yüzdesiyle öne çıkarken eksik yanı ise fizik gücü oldu. Flavio geride kalan haftalarda girdiği hava toplarının yüzde 36'sını, ikili mücadelelerin ise yüzde 76'sını ancak kazanabildi.

Yıldız savaşları! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi öncesi öne çıkan istatistikler

'de mevkidaşı Mert Hakan ise 21 maçta görev yaptı ve mücadele başına 49 dakika sahada kaldı. Mert yüzde 39'luk ikili mücadele başarısıyla vasatın altında kalırken, 3 gol atabildi.

Yıldız savaşları! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi öncesi öne çıkan istatistikler

Attığı 6 gol ve yaptığı 3 asist ile öne çıkan Ekuban hem maç başına 1.6 olan top çalma karnesiyle takımı savunma olarak da taşırken, aynı zamanda yüzde 73 olarak dripling ve 1.4 olan gollük pas karnesiyle hücumda takıma katkı yapıyor.

Yıldız savaşları! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi öncesi öne çıkan istatistikler

Ekuban'ın mevkidaşı da Bright Osayi- Samuel olması bekleniyor. Devre arasında F.Bahçe'ye gelen İngiliz kanat oyuncu, çıktığı 5 karşılaşmada yüzde 89 gibi yüksek bir pas başarı oranı yakalarken, 35 top kaybı yaptı.

Yıldız savaşları! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi öncesi öne çıkan istatistikler

Bakasetas 10 gol, 2 asistle öne çıkıyor. Yunan futbolcu her maç neredeyse 2 kez takım arkadaşlarını rakip kalesiyle karşı karşıya bırakmaya yönelik pas atarken gollerinin 5'ini sol, 5'ini de sağ ayakla attı.

Yıldız savaşları! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi öncesi öne çıkan istatistikler

Görev alması beklenen Mesut ise 4 maça çıkarken, yüzde 92 olan pas başarı yüzdesiyle dikkat çekti. İkili mücadelelerin %24'ünü kazanırken, dripling başarı oranı %50 oldu.

Yıldız savaşları! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi öncesi öne çıkan istatistikler

'un hücumda gücüne güç katan isim olan Nwakaeme 6 gol, 4 asist ile sezona devam ederken, Nijeryalı kanat oyuncusu
2.9 adam geçme değeriyle ligin en iyi ismi durumunda.

Yıldız savaşları! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi öncesi öne çıkan istatistikler

'nin dikkat çeken ismi olan Pelkas ise 4 gol, 5 asistlik karnesiyle takımını sırtlıyor. Oyuncunun tek dezavantajı ise %37 olan ikili mücadele kazanma yüzdesi.

Yıldız savaşları! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi öncesi öne çıkan istatistikler

formasıyla 19 mücadelede ortalama 66 dakika sahada kalan Djaniny 3 golle beklentilerin uzağında. Maç başına 2 net gol pozisyonuna giren oyuncu, zaman zaman da eleştiriliyor.

Yıldız savaşları! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi öncesi öne çıkan istatistikler

'de Valencia ise 4 gol atıp, 1 asist yaparken, yüzde 44'lük ikili mücadele kazanma ve yüzde 40'lık hava topu kazanma değeri oyuncunun vasatın altında kalan performansları oldu. (Sabah)

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