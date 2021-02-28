Yıldız savaşları! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi öncesi öne çıkan istatistikler

Yüksek pas başarı yüzdesine sahip olan Trabzonspor'un bir diğer stoperi Edgar her maç ortalama %91'lik pas isabeti sağlarken,

onun olduğu maçlarda Trabzonspor 10 kez karşılaşmaları gol yemeden tamamladı.

Bir kez penaltıya neden olan Edgar'ın Fenerbahçe'de mevkidaşı ise Tisserand olacak. İki kez penaltıya neden olan Tisserand %47'lik düşük bir ikili mücadele kazanma ortalaması yakalarken, rakiplerinin ayağından 18 maçta 16 kez top çaldı.