Son dakika Trabzonspor haberleri | Kamil Ahmet kadrodan çıkartıldı!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor bu akşam sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Dev maç öncesi Fırtına'da flaş bir gelişme yaşandı. Maça sağ bek bölgesinde çıkması beklenen Kamil Ahmet Çörekçi, maç kadrosundan çıkartıldı.