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Son dakika haberleri | kadrodan çıkartıldı!

Spor Toto 'in 27. haftasında bu akşam sahasında 'yi konuk edecek. Dev maç öncesi 'da flaş bir gelişme yaşandı. Maça sağ bek bölgesinde çıkması beklenen Çörekçi, maç kadrosundan çıkartıldı. | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 16:05 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 16:29
Son dakika Trabzonspor haberleri | Kamil Ahmet kadrodan çıkartıldı!

Spor Toto 'in 27. haftasında bu akşam sahasında 'yi konuk edecek. Dev maç öncesi 'da flaş bir gelişme yaşandı. Maça sağ bek bölgesinde çıkması beklenen Çörekçi, maç kadrosundan çıkartıldı.

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