Son dakika spor haberleri: İşte Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i | Yeni ava hazır

İşte o büyük gün geldi çattı... Bir tarafta 7'de 7 yaparak şampiyonlukta İstanbul ekiplerine ortak çıkan Trabzonspor, diğer yanda geçen hafta Göztepe'ye kaybedip yara alan Fenerbahçe... İki takımın da tek hedefi 3 puan. Trabzonspor cephesi sakatlık ve koronavirüs test sonuçlarına odaklı geçirdiği haftada art arda iyi haberler aldı. Sakatları iyileşen, koronavirüs testleri negatife dönen oyuncularıyla birlikte Trabzonspor bugünkü Fenerbahçe randevusuna as kadrosuyla çıkabilecek. Bu durum en çok Abdullah Avcı'yı memnun ediyor.

KONSANTRASYONLARI TAM

Seri galibiyetlerle zirve için umutlarını iyice artıran Trabzonspor'da futbolcular da Fenerbahçe derbisi öncesinde bir hayli heyecanlı. Hafta boyunca büyük bir hırsla çalışan Karadeniz temsilcisinde oyuncuların hedefi 3 puan serilerini sürdürmek. Teknik direktör Abdullah Avcı da öğrencileriyle sık sık toplantılar yaparak bu karşılaşmadan alacakları muhtemel 3 puanın önemine değindi. Kritik 90 dakika öncesinde futbolcuların maça tam konsantre olduğu kaydedildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu da her fırsatta Avcı ve ekibine güvendiğini belirtti.

İŞTE TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

UĞURCAN, SERKAN, EDGAR, HUGO, KAMIL, BERAT, FLAVIO, EKUBAN, BAKASETAS, NWAKAEME, DJANINY

İKİLİ AVERAJ HESABI DA VAR

Bordo-mavili ekipte Kanarya ile oynanacak mücadelede öncelikli hedef sahadan 3 puanla ayrılmak. Ancak Karadeniz devinin bir de farklı hesabı var. Trabzonspor kazanırsa rakibiyle puanları eşitleyecek. Sezonun ilk devresindeki maçı 3-1 sarılacivertliler almıştı. Bordo-mavlilier 3 farklı bir galibiyette sezon sonu için kritik önemdeki ikili averajı eline geçirmiş olacak.

3 OYUNCU SINIRDA

Karadeniz temsilcisinde Fenerbahçe maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. İki stoper Edgar İe ve Vitor Hugo'nun haricinde önlerinde oynayan Abdulkadir Parmak da sınırda. Kart görmeleri halinde gelecek hafta Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecekler.

2021'DE BİLEĞİ HİÇ BÜKÜLMEDİ

Trabzonspor, yeni yılda çıktığı karşılaşmalarda hiç yenilgi görmedi. Karadeniz devi söz konusu 10 mücadelede 9 galibiyet elde etti. Sadece 1 defa sahadan beraberlikle ayrıldı. Son olarak 26 Aralık 2020'de sahasında Galatasaray7a 2-0 kaybetmişti.

AKYAZI'DA HİÇ YENİLMEDİ

Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe'yi Şenol Güneş Stadı'nda karşı karşıya getirecek maçtan önce ilginç bir istatistik göze çarpıyor. Bordo-mavililer yeni statlarına geçtiklerinden beri Kanarya'ya kaybetmiyorlar. Son olarak 2016'ta 3-0 yenilmişlerdi. O tarihten bu yana geçen 4.5 yılda sarı-lacivertlilere karşı iç saha yenilgisi görmediler.

TRABZON'DA FIRTINA ÜSTÜN

İki takım arasında Trabzon'da resmi ve özel şu ana kadar 53 maç oynandı. Bordo-mavililer 23, Fenerbahçe 17 galibiyet aldı. 13 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 62 golüne, Fenerbahçe 57 golle cevap verdi.