Trabzonspor'un iki yıldızı özel hazırlanıyor! Fenerbahçe'yi bekliyorlar

Başakşehir karşılaşmasında cezası nedeniyle forma giyemeyen Nwakaeme, Fenerbahçe derbisiyle birlikte yeniden sahalara dönecek. Bugüne kadar Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı 2'şer kez gol sevinci yaşayan Nwakaeme, lig kariyerinde Fenerbahçe'ye altı maçta gol atamadı. Nijeryalı sol kanat, pazar günü sessizliğini bozmak istiyor. Bordo-mavili takımla Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası maçları olmak üzere 95 resmi müsabakada forma giyen ve 31 gol atıp 27 asist yapan futbol sihirbazı, takıma çok önemli katkılar sundu. Nwakaeme, en çok golü ise (6) bir diğer İstanbul takımı Kasımpaşa'ya attı.

6 PUANA DOĞRUDAN KATKI

Karadeniz devinin devre arasında Alanyaspor'dan transfer ettiği Bakasetas'ın da lig kariyerinde Fenerbahçe'ye golü bulunmuyor. Bordo-mavili formayı giydiği beş maçın üçünde ağları sarsan yetenekli 10 numara, derbiyi iple çekiyor. Yunan maestro da Nwakaeme gibi Galatasaray ve Beşiktaş'a Alanya formasıyla goller atarken; Fenerbahçe filelerini sarsamamıştı. Geldiği andan itibaren dokuz günde üç maça çıkan ve iki gol atan Bakasetas elde edilen altı puana direkt katkıda bulunarak zirve yarışında Trabzon'a önemli bir güç sağlamayı başarmıştı.

DERBİDE YILDIZ SAVAŞLARI

Süper Lig'in 27'nci haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak zorlu müsabaka ligin zirvesindeki dengeleri de yakından ilgilendiriyor. Bordo-mavililer, karşılaşmayı kazanarak Kanarya ile puanını eşitlemek istiyor. Fenerbahçe ise şampiyonluk yarışından kopmamak için mutlak galibiyet peşinde. Bu zorlu mücadelede iki takımın yıldız oyuncularının ortaya koyacağı performans da büyük bir etki edecek.

SAĞLIKÇILAR İÇİN RET YANITI

Trabzonspor ile Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü, pazar günkü Fenerbahçe derbisine sağlık çalışanlarının tribünlere alınması için TFF'ye sözlü başvuruda bulunmuştu. Ancak TFF, Trabzon'da artan Kovid vakalarını gerekçe göstererek bu başvuruyu reddetti.

OYUNA SADIK KALINACAK

Ligde 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Trabzonspor, Fenerbahçe derbisinde de sabırlı oyununu sürdürmeyi planlıyor. Abdullah Avcı, Fenerbahçe derbisine yönelik taktikler üzerinde duruyor, antrenörler de oyunculara neler yapmaları gerektiğini, nelerin istendiği konusunda görselde ve uygulamada bilgiler veriyor.

PATLAMA YAPACAK

Karadeniz devinin Yeşil Burun Adalı forveti Djaniny Semedo, performansıyla beğeni kazansa da bir türlü fileleri sarsamıyor. Son 5 maçtır gol veya asist katkısı üretemeyen ancak buna rağmen oynadığı oyun ve hazırladığı pozisyonlarla alkış toplayan tecrübeli oyuncu, golcü kimliğini Fenerbahçe karşısında ortaya çıkarmanın hesaplarını yapıyor.