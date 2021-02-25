Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Ahmet Ağaoğlu Fenerbahçe derbisiyle 100. maçına ulaşacak

Son dakika spor haberleri: Ahmet derbisiyle 100. maçına ulaşacak

’da 8 Nisan 2018’de başkanlık görevine seçilen Ahmet , bordo-mavili takımın başında karşılaşmasıyla ligde 100’üncü maçına ulaşacak. Ligde 10 maçtır kaybetmeyen bordo-mavililer, Fenerbahçe’yi mağlup etmesi durumunda zirve yarışında da daha iddialı konuma gelecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 12:17
Son dakika spor haberleri: Ahmet Ağaoğlu Fenerbahçe derbisiyle 100. maçına ulaşacak

8 Nisan 2018'de göreve seçilen ve halen görevine devam eden Ahmet 'nun geride kalan 1054 günlük görev sürecinde ligde 99 maça çıkan bordo-mavililer, 53 galibiyet, 27 beraberlik ve 19 mağlubiyet alırken, buna karşılık 213 puan topladı. Pazar günü sahasında 'yi konuk edecek olan bordo-mavililerde başkan , bu mücadele ile birlikte kulübün başında ligdeki 100'üncü maçına ulaşacak ve dalya diyecek.

AĞAOĞLU DÖNEMİNDE İKİ KUPA VE BİR DE LİG İKİNCİLİĞİ VAR
2017-18 sezonunun son haftasında göreve soyunan Ahmet Ağaoğlu döneminde 2018-19 sezonunu 4'üncü, 2019-20 sezonunu ikinci tamamlarken, bu sezon ise geride kalan 25 maç sonunda 38 puana ulaşarak 4'üncü sırada yer aldı. Bordo-mavililer Ahmet Ağaoğlu döneminde bir süper kupa ve bir de 'nı müzesine getirdi.

TRABZONSPOR KAZANIRSA PUANLAR EŞİTLENECEK
Bu arada yönetiminde çıktığı 17 karşılaşmada tek mağlubiyeti bulunan Trabzonspor'da, Fenerbahçe maçı öncesi tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. ekibi, pazar günü oynanacak karşılaşmayı kazanması durumunda puanını 51'e yükseltecek ve üçüncü sıradaki Fenerbahçe ile puanını eşitleyecek.

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