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Tarihi savunma!

'nın göreve gelmesiyle müthiş bir çıkış yakalayan , tam 421 dakikadır rakiplere geçit vermiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 20:05 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Tarihi savunma!

Teknik direktör 'nın göreve gelişinden sonra takım savunmasında büyük bir gelişme gösteren , ve ikilisinin yakaladığı uyumla rakiplerine duvar ördü. Ligin ikinci yarısında oynadığı beş maçta kalesinde sadece bir gol gören devi, son 4 maçta (421 dakika) ise kalesini kapattı. , 'de kalesinde en son golü ikinci yarının ilk maçında deplasmanda 'ı 2-1 yendiği maçın 29. dakikasında gördü. İlk günden itibaren takım savunmasının önemine vurgu yapan Avcı ile birlikte bordo-mavililer, 2004-2005 sezonundan sonra ilk kez 4 maç üst üste gol yemedi.

ÇOK ATIYOR AZ YİYOR
Fırtına, ligin ilk 8 haftalık bölümünde az atıp, çok gol yiyordu. O dönem rakip fileleri 10 kez sarsan bordo-mavililer, kalesinde ise 15 gol görmüştü. Abdullah Avcı ile birlikte Trabzonspor, oynadığı 17 maçında 9 gol yiyip, 22 tane attı.

10 MAÇTA KALESINI GOLE KAPATTI
Karadeniz devi, bu sezon toplam 10 maçta kalesini kapattı. Sezonun ikinci haftasında deplasmanında 0-0 berabere biten karşılaşmada gol yemeyen bordo-mavili ekip, Abdullah Avcı'yla da 17 maçın 9'unda kelesinde duvar ördü.

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